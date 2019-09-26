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Чего нельзя делать во время магнитной бури

Завтра на Землю обрушится магнитная буря: чего нельзя делать
Фото: www.globallookpress.com
У метеозависимых людей может пошаливать сердце, гипертоникам также нужно себя поберечь

27 и 28 сентября колебания будут мощнее всего. Магнитные бури – настоящий стресс для организма. Особенно тяжело приходится метеозависимым людям. Чтобы облегчить неприятные симптомы, необходимо придерживаться рекомендаций. Физические нагрузки по возможности нужно исключить. Также медики настоятельно советуют отказаться от алкоголя, кофе и прочих бодрящих напитков – они могут лишь ухудшить самочувствие.

Для укрепления здоровья хорошо пропить комплекс витаминов группы В с минералами, отметила профессор кафедры нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ольга Воробьева в беседе с "Вечерней Москвой". Если во время магнитной бури будет совсем плохо, можно принять симптоматические препараты – от давления, головной боли и т.д.

Ранее специалисты предупреждали, что в такие дни метеозависимые люди также могут почувствовать сильный упадок сил, напоминает Федерал Пресс.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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