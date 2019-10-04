В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности

Пятница, 4 октября, началась для москвичей с дождя. Но утро оказалось еще довольно теплым – температура воздуха составляет около 10°С тепла, причем днем воздух прогреется до +12…+14°С.

Но уже к вечеру заметно похолодает. Дождь усилится. В ночь на субботу в Москве будет не более +4…+6°С, а в пригороде – всего +2°С, сообщает Гидрометцентр. При этом неприятных ощущений добавит ветер северо-западного направления с порывами до 15 м/сек.

В выходной похолодание станет сильнее и уже в воскресенье, 6 октября, возможны осадки в виде снега.

Погода отрицательно сказывается не только на настроении и самочувствии людей, но и нарушает планы. В столичных аэропортах уже задержано более 40 рейсов, передает ФедералПресс.