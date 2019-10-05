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Синоптики назвали дату первого снегопада в Москве

В Москве выпадет первый снег
Фото: www.globallookpress.com
В столицу придет зимняя погода

В Москву после тепла вернется холод. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, уже в начале недели в столице выпадет снег.

"В начале недели у нас, так скажем, не жарко. В понедельник ночью минус 2 – плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен",

цитирует ее ТАСС.

При этом пока снежного покрова не ожидается, так как днем температура будет выше нуля. Макарова утверждает, что наступает глубокая осень.

В субботу, 5 октября, столбики термометров в Москве поднимутся до +10°C. В воскресенье в столице ожидаются осадки и до +4°C.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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