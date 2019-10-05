В столицу придет зимняя погода

В Москву после тепла вернется холод. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, уже в начале недели в столице выпадет снег.

"В начале недели у нас, так скажем, не жарко. В понедельник ночью минус 2 – плюс 3, временами осадки, даже сухой снег не исключен",

– цитирует ее ТАСС.

При этом пока снежного покрова не ожидается, так как днем температура будет выше нуля. Макарова утверждает, что наступает глубокая осень.

В субботу, 5 октября, столбики термометров в Москве поднимутся до +10°C. В воскресенье в столице ожидаются осадки и до +4°C.