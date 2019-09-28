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Похоже, солнце окончательно уйдет из столицы. Вопреки прогнозам о бабьем лете, прозвучавшим ранее, синоптики заговорили о резком ухудшении погоды. Так, уже с воскресенья в Москве зарядят дожди. Ненастье продлится до среды – ожидается, что выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди",
- рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
При этом пока в Москве будет достаточно тепло – днем метеологи обещают до плюс 15 градусов.
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