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На Москву надвигаются сильные ливни: синоптики дали прогноз погоды

На Москву надвигаются небывалые ливни: синоптики дали прогноз погоды
Фото: www.globallookpress.com
За несколько дней осадков выпадет больше, чем за весь сентябрь

Похоже, солнце окончательно уйдет из столицы. Вопреки прогнозам о бабьем лете, прозвучавшим ранее, синоптики заговорили о резком ухудшении погоды. Так, уже с воскресенья в Москве зарядят дожди. Ненастье продлится до среды – ожидается, что выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди",

- рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом пока в Москве будет достаточно тепло – днем метеологи обещают до плюс 15 градусов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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