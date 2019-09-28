За несколько дней осадков выпадет больше, чем за весь сентябрь

Похоже, солнце окончательно уйдет из столицы. Вопреки прогнозам о бабьем лете, прозвучавшим ранее, синоптики заговорили о резком ухудшении погоды. Так, уже с воскресенья в Москве зарядят дожди. Ненастье продлится до среды – ожидается, что выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков.

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди",

- рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

При этом пока в Москве будет достаточно тепло – днем метеологи обещают до плюс 15 градусов.