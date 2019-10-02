Теплые дни в столичном регионе сменятся резким похолоданием

Пасмурно, дождливо и холодно будет в Москве в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября. Потепление, которое ожидается завтра, окажется очень коротким, потом осень снова вступит в свои права.

"В выходные похолодание будет набирать обороты. В субботу ночью +2+7°C, днем не выше +5+10°C, а в воскресенье температура в ночные часы понизится до 0+5°C, и днем будет не выше +4+9°C", –

рассказала РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По словам метеоролога, эта температура – ниже средних многолетних значений. В столице в выходные будут идти небольшие дожди, сильного ветра не ожидается. Атмосферное давление останется пониженным – около 740 мм рт. столба, вечером в воскресенье поднимется до нормального – 746 мм рт. столба.

В четверг, 3 октября, в Москве столбики термометров покажут +19+21°С, сообщает Гидрометцентр. Местами пройдут кратковременные дожди, ветер порывистый, до 15 метров в секунду. Уже в пятницу станет холоднее: воздух прогреется лишь до +12+14°С, дождливая погода сохранится.