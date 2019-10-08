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Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера

Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
Фото: pixabay.com
Мумии около 90 лет и она поразительно сохранилась

В Тюмени обнаружили труп пришельца, который ветеран хранил в погребе 90 лет. Специалисты считают, что это фея с Нибиру. Внешне мумия поразительно сохранилась: на фото, сделанном родственниками, видны небольшие размеры инопланетянина, густая грива и острые когти с клыками. Они служат для устрашения и атаки, хотя вряд ли способны нанести серьезный вред, уверены эксперты.

Крылатая фея с Нибиру напала на дедушку 90 лет назад, когда он был ребенком. Однако тогда он смог дать неизвестному монстру отпор. Для того чтобы доказать его реальность, ветеран сохранил труп аннунака у себя в погребе, но со временем забыл о нем.

"Сам не больше вороны, а когтями царапался будь здоров. Пытался еще укусить, но я как треснул обухом топора, сразу чудовище успокоилось. Вот и решил схоронить в погребе", – вспоминает житель Тюмени.

Аннунаки стараются не вести своих дел на Земле лично, считают уфологи. Потому они засылают на планету низших существ для выполнения грязной работы – подобных в славянском фольклоре называют феями. С мифическими персонажами у них мало общего, но истинный вид земным исследователям до сих пор неизвестен, передает "ВладТайм".

Есть также теория, что обнаруженная фея – один из "пассажиров" Тунгусского метеорита, засланного на землю жителями Нибиру. Найденные останки не похожи ни на одного из известных науке хищников, хотя ученые и отрицают их внеземное происхождение.

Карина СИРАЗОВА
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