Гигантский бункер должен был спасти пришельцев от ядерного взрыва

В Израиле обнаружили древний город, построенный выходцами с Нибиру – такое сенсационное заявление сделали недавно археологи.

Пока уфологи упорно продолжают искать планету Х в глубинах нашей Галактики, на Ближнем Востоке нашлось целое поселение аннунаков – выходцев с Нибиру. Исследователи утверждают, что жилые дома древнейшего поселения находились друг под другом – так что город напоминал гигантский бункер.

Вероятно, в незапамятные времена жители Нибиру вели ядерную войну – неясно, правда, между собой или с другими пришельцами. Город в Израиле мог стать одним из возможных убежищ, уверяют конспирологи.

О том, что когда-то в Средиземноморском регионе бушевала ядерная война, свидетельствует так называемое ливийское стекло – стеклообразная порода, полученная из песка, попавшего под воздействие температуры +3.5 тыс.°C. Это могло произойти при применении ядерного оружия, считают уфологи. Город-убежище должен был спасти пришельцев с Нибиру от уничтожения, однако аннунаки погибли.

Эксперты напоминают, что, прежде чем заняться исследованием космического пространства, неплохо бы изучить собственную планету, отмечает Vlad Time. Люди до сих пор не представляют, что находится под поверхностью современных городов, однако пытаются изучать другие звездные системы. Впрочем, представители официальной науки утверждают, что никакой Нибиру не существует, а найденный город – обыкновенный древний мегаполис.