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За США охотится планета смерти

За США охотится планета смерти
Фото: www.globallookpress.com
Заокеанскому государству предвещают конец

Америке угрожает опасность, не сомневаются жители Нью-Йорка.

Над городом огней была замечена планета смерти, которая сметает все живое на своем пути. Уфологи согласились с запаниковавшими очевидцами.

"Да, точная копия из киновселенной Д. Лукаса. Это точно железная звезда смерти. Возможно, скоро нам всем конец", – решили ученые, пишет VladTime.

По версии экспертов, мощный лазер смертельно опасной гостьи способен убить целые планеты. При этом сама она неуязвима из-за толстой брони. Что убийцу держит около Земли, пока остается загадкой. 

Известно, что планета смерти в октябре уже успела побывать в Китае и России. Очевидца из Поднебесной охватил ужас, он сломя голову побежал домой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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