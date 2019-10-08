Заокеанскому государству предвещают конец

Америке угрожает опасность, не сомневаются жители Нью-Йорка.

Над городом огней была замечена планета смерти, которая сметает все живое на своем пути. Уфологи согласились с запаниковавшими очевидцами.

"Да, точная копия из киновселенной Д. Лукаса. Это точно железная звезда смерти. Возможно, скоро нам всем конец", – решили ученые, пишет VladTime.

По версии экспертов, мощный лазер смертельно опасной гостьи способен убить целые планеты. При этом сама она неуязвима из-за толстой брони. Что убийцу держит около Земли, пока остается загадкой.

Известно, что планета смерти в октябре уже успела побывать в Китае и России. Очевидца из Поднебесной охватил ужас, он сломя голову побежал домой.