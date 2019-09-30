До пятницы человечество не доживет

Обитатели Звезды Смерти направили к нашей планете астероид-мутант, который уничтожит цивилизацию.

Огромное небесное тело 6478 Gault диаметром 4 км с двумя "усами" по бокам врежется в Землю 3 октября, сообщает портал "Гродно 24".

По мнению уфологов, управляемый аннунаками – так называют жителей Нибиру – астероид уже проходил мимо Земли. Это случилось 6 сентября. Примечательно, что немедленно после этого прервалась связь с индийским спутником "Чандраян-2", хотя до появления космического гостя он работал без перебоев. При падении астероида-мутанта Земля будет уничтожена – ее просто разорвет на мелкие кусочки.

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг неоднократно предупреждал, что инопланетяне следят за людьми. Он в очередной раз заметил странное НЛО над Индийским океаном, а случилось это после того, как там же упал неизвестный объект.

При этом российские эксперты заявили, что летающая тарелка наблюдает за рухнувшим индийским спутником, следя за тем, чтобы ученые не достали аппарат из океана и не узнали настоящую причину аварии.

Судя по всему, Нибиру провела пробную атаку и сбила "Чандраян-2" перед решающим штурмом, намеченным на 3 октября. Вероятно, у аннунаков есть своего рода пулемет, с помощью которого любой астероид можно направить по заданной траектории. Следующая цель обитателей планеты Х – Земля. Похоже, конца света в четверг избежать не удастся.