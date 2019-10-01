Нибиру напала на Россию с лазерным оружием

"Лучи смерти" ударили по Камчатке

Пришельцы испытывают новое оружие и уже запустили первые удары в нашу планету, считают уфологи. Тревогу забили в связи с необычным явлением – на Камчатке были замечены два необычных объекта, одновременно упавших с неба. Специалисты решили, что это атака Нибиру.

Снять удивительное явление удалось фотографу. Эксперты уверены: на снимке отчётливо видно два лазерных луча, бьющих в землю из космоса. По словам жителей ближайших районов, звук во время удара был похож на взрыв, сообщает "Версия Инфо".

Пришельцы славятся своим сверхновым лазерным оружием, поэтому это не кто иной, как они, считают уфологи. "Возможно это только начало", – опасаются эксперты. Астрономическое сообщество в данный момент ждет нового наступления или знака с загадочной планеты. Подобные "лучи смерти" били в землю и в других регионах страны. Например, в Москве неделю назад, по словам очевидцев, был аналогичный случай, но на камеру его запечатлеть не удалось.

Эксперты также полагают, что удар мог был нанесен оружием замедленного действия, распространяющим специальный газ. Вещество, вероятно, будет способствовать зомбированию людей для их более стремительного порабощения. Не исключают версию, что два небесных объекта могут быть простыми кометами, удачно попавшими в кадр.