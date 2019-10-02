Пророчества о конце света начинают сбываться

В России появились первые знаки приближающегося апокалипсиса, считают эксперты. В небе над столицей взорвалась и сгорела загадочная планета Нибиру.

Житель Москвы разместил в сети снимок, который ему удалось сделать на камеру автомобильного регистратора. Мужчина рассказал, что двигался по проезжей части, когда его ослепила резкая вспышка, появившаяся в небе на закате. Он решил, что свет появился от упавшего метеорита, но эксперты уверены: это сгорела таинственная планета.

По мнению уфологов, в России начинают сбываться пророчества о конце света, который должен произойти 3 октября. Сейчас уже тысячи людей замечают первые знамения апокалипсиса, сообщает "ВладТайм".

Ученые долгое время оспаривали существование Нибиру, но уфологи никогда не сомневались, что Планета Х на протяжении нескольких лет находилась рядом с Землей. Притяжение нашей планеты не могло оставить Нибиру неподвижной, поэтому сейчас столкновение двух небесных тел находится на последнем этапе. На рассвете, 3 октября, осколки сгоревшей на закате Нибиру начнут "бомбить" Землю, считают специалисты.