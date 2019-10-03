Конец света предсказала компьютерная программа

На днях уфологи сообщили, что в небе над столицей взорвалась Нибиру. Считается, что исчезновение таинственной планеты может быть предзнаменованием скорой гибели всего человечества.

Однако компьютерная программа предсказывает другую дату апокалипсиса. Созданная еще в 1970-х годах, она прогнозирует, что это случится в 2040 году.

Причиной конца света может стать ухудшение экологической ситуации и перенаселение, – пишут "Аргументы недели".