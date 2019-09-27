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Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей

Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
Фото: Pixabay
продолжениеВ США подбили корабль Нибиру
На месте небесного тела, существование которого еще не удалось доказать, в Солнечной системе находится более загадочный объект, который может погубить человечество

Там, где ранее астрофизики якобы нашли девятую планету – ту самую зловещую Нибиру, – обнаружить которую с помощью телескопов пока не смогли, может располагаться черная дыра размером с теннисный мяч или с шар для боулинга. Об этом сообщили ученые из Великобритании и США.

К такому выводу их привело несколько фактов. Аномалии в орбите транснептуновых объектов и "необычно большое число открытых за последние пять лет гравитационных микролинз можно объяснить тем, что существует популяция компактных объектов, масса которых сопоставима с земной", – отметили исследователи на репозитории arXiv. И предположили, что это и "могут быть так называемые первичные черные дыры".

Во время работ в рамках программы OGLE планетологи выявили шесть событий гравитационного микролинзирования, при котором небесное тело своим гравитационным полем меняет распространение электромагнитного излучения, как обычная линза меняет направление светового луча.

Свет от удаленных примерно на 30 тыс. световых лет объектов, как показали случаи, отмеченные во время исследования, искажался из-за притяжения более близких к нашей планете небесных объектов. Таковыми могут быть не только планеты-странники, но и нарождающиеся черные дыры, образовавшиеся в момент расширения Вселенной из сверхплотной материи.

Ученые допустили, что какая-то из этих первичных черных дыр была захвачена Солнечной системой. Регистрируя излучения от аннигиляции темной материи, присутствующей вокруг черной дыры в виде гало, можно было бы проверить, есть ли там на самом деле экзотический объект, передает "Царьград".

Ранее черную дыру нашли за Сатурном.

Полина ДОРОЖКИНА
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