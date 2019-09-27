Нибиру
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Вблизи Вашингтона подбили корабль пришельцев, заявляют уфологи. Запись, появившаяся на телевидении, была сделана Тоддом Митчеллом и его супругой. Странный объект в небе обнаружили во время шторма, спустя день после штурма Зоны 51.
По версии экспертов, у корабля отказали двигатели, поэтому в воздухе был виден шлейф дыма. Они отмечают, что само НЛО не видно из-за маскировки, которая, однако, скрыть дым не смогла. В этот день над побережьем Атлантического океана были подняты отряды боевых истребителей, которые, вероятно, искали упавший корабль.
"Надеюсь, они не сильно подкоптили этого с Нибиру, и мы сможем хоть что-то разобрать в останках", – передает комментарий уфолога "ВладТайм".
Видео вызвало резонанс – напряжение в обществе растет. Штурм секретных объектов может повториться, если власти не расскажут о том, что же все-таки было найдено в обломках корабля.
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