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Обречены: за Сатурном обнаружили черную дыру

Обречены: за Сатурном обнаружили черную дыру
Фото: www.pixabay.com
Земле и другим планетам осталось недолго

В Солнечной системе нашли новую угрозу для человечества. Утверждается, что за Сатурном якобы увидели зарождение черной дыры.

Ученые зафиксировали мощное излучение вблизи планеты, однако пока не смогли найти причину этого. Уфологи считают, что люди обречены, передает Vladtime.

"Кротовая нора поглощает ближайшие мелкие звёздные скопления, благодаря чему набирает массу. Она уже сейчас имеет сильное влияние на окружающую материю Сатурна",

– сказал один из специалистов.

При этом якобы это излучение породит множество других черных дыр, которые уничтожат все планеты в системе.

Однако астрономы уверяют, что во время изучения Сатурна произошел сбой в оборудовании. По их словам, если бы дыра существовала, то Земля уже почувствовала бы её гравитационное воздействие.

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