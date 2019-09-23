Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Метеорит посеял панику на Камчатке

Небесный огонь: метеорит посеял панику на Камчатке
Камчатка. Фото: www.globallookpress.com
Слухи об инопланетном госте взбудоражили россиян

Спасатели опровергли сообщения о том, что в Камчатском крае произошло падение крупного небесного тела.

"Метеорит не падал. К нам информация не поступала, в населенных пунктах он не падал", –

рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее СМИ растиражировали информацию о том, 23 сентября недалеко от Петропавловска-Камчатского упал огромный метеорит. Заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров сообщил агентству, что около полудня по московскому времени его сотрудник заметил сине-красный шлейф от океана в сторону северо-востока, при этом в экстренные службы никаких сообщений о ЧП не поступило. 

По словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, след такого цвета оставляют болиды.

"В космосе летит маленький астероид, который называется метеороид, когда он влетает в атмосферу и от трения начинает гореть, это явление называется болид, а то, что уже выпадает на Землю, называется метеорит", –

объяснил агентству эксперт.

Железнов добавил, что метеориты падают регулярно, это не является чем-то экстраординарным. Кроме того, специалист подчеркнул, что тело, имеющее в диаметре менее 50 м, непременно сгорит в атмосфере Земли. Серьезный ущерб могут нанести лишь небесные тела размером от 1 км в диаметре, однако все они знакомы астрономам.

"Их порядка 900 штук, их орбиты хорошо известны, они нам угрозы не несут", –

пояснил сотрудник РАН.

В свою очередь, уфологи заявили, что 23 сентября Камчатку атаковали аспиды с Нибиру, а вовсе не болид.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Доллар вырастет до 80 рублей

После Нового года россиян ждет сильное ослабление национальной валюты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей