Слухи об инопланетном госте взбудоражили россиян

Спасатели опровергли сообщения о том, что в Камчатском крае произошло падение крупного небесного тела.

"Метеорит не падал. К нам информация не поступала, в населенных пунктах он не падал", –

рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Ранее СМИ растиражировали информацию о том, 23 сентября недалеко от Петропавловска-Камчатского упал огромный метеорит. Заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров сообщил агентству, что около полудня по московскому времени его сотрудник заметил сине-красный шлейф от океана в сторону северо-востока, при этом в экстренные службы никаких сообщений о ЧП не поступило.

По словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, след такого цвета оставляют болиды.

"В космосе летит маленький астероид, который называется метеороид, когда он влетает в атмосферу и от трения начинает гореть, это явление называется болид, а то, что уже выпадает на Землю, называется метеорит", –

объяснил агентству эксперт.

Железнов добавил, что метеориты падают регулярно, это не является чем-то экстраординарным. Кроме того, специалист подчеркнул, что тело, имеющее в диаметре менее 50 м, непременно сгорит в атмосфере Земли. Серьезный ущерб могут нанести лишь небесные тела размером от 1 км в диаметре, однако все они знакомы астрономам.

"Их порядка 900 штук, их орбиты хорошо известны, они нам угрозы не несут", –

пояснил сотрудник РАН.

В свою очередь, уфологи заявили, что 23 сентября Камчатку атаковали аспиды с Нибиру, а вовсе не болид.