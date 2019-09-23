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Спасайся, кто может: к Земле летит гигантский астероид

Спасайся, кто может: к Земле летит гигантский астероид
Фото: http://www.globallookpress.com/
продолжениеНа Марсе нашли гигантские моря
Небесное тело приблизится к голубой планете 24 сентября

Астероид, параметры которого значительно больше того, которым пугали человечество в конце августа, надвигается на Землю. По версии американских исследователей, размер гигантской глыбы с порядковым номером 523934 (1998 FF14) колеблется в пределах 190-430 метров.

К счастью, население планеты может спать спокойно, уточняется на сайте Центра исследования околоземных объектов NASA. Небесное тело не потревожит Землю, приблизившись к ней во вторник, 24 сентября, на расстояние в 4,2 млн км.

Напомним, летом исследователи жизни на орбите предупреждали о трех громадных астероидах, один из которых на 20 с лишним метров был больше пирамиды Хеопса. Соответственно, данный объект можно сравнить с двумя-тремя строениями сохранившегося до наших дней чуда света.  

Ксения АНДРЕЕВА
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