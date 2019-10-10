Разносчиков сибирской язвы обнаружили на Байкале

В Сибири высадились крылатые бесы с Нибиру, считают уфологи. Появление инопланетян снял пилот самолета, пролетавшего над Байкалом. Одного из пришельцев удалось выловить иркутским рыбакам, которые передали его экспертам из Дальневосточной академии уфологии.

Исследование показало, что найденный в Байкале 20-сантиметровый инопланетянин – разносчик сибирской язвы. Чтобы распространить инфекцию, ему достаточно прокусить кожу жертвы. Уфологи обеспокоены, так как, судя по снимку, на территории Сибири оказалось больше стони таких бесов. Однако есть вероятность, что остальные пришельцы так же приземлились в озеро и погибли. Вскрытие показало, что причиной смерти найденного инопланетянина стала именно вода. Тем не менее, отмечают эксперты, шансы на то, что все бесы попали в Байкал, слишком малы, а для распространения эпидемии достаточно даже одного такого существа.

Исследователь НЛО из Владивостока предупредил россиян, что бесы-отравители попытаются заразить более уязвимый скот, а затем эпидемия распространится благодаря употреблению людьми мяса и молока зараженных животных.

Уфологи из ДАУ уверены, что за решением пустить на Землю разносчиков сибирской язвы стоят аннунаки с Нибиру. Силуэт Планеты X был отчетливо виден над озером во время заката. Он стал кроваво-красный, что подчёркивает активность Нибиру, сообщает "ВладТайм".

Извучив снимки бесов с загадочной планеты, биологи из Москвы заключили, что в руках уфологов находится летучая мышь, попавшая в нефтяное пятно. Эти животные часто гибнут таким образом, находясь возле крупных предприятий. Согласно данным эпидемиологов, никаких предпосылок к эпидемии сибирской язвы в стране нет.