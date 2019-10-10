Скульптуру построили на 7 тыс лет раньше, чем считалось ранее

Российский уфолог сделал сенсационное открытие. По его словам, Большого сфинкса в Египте возвели пришельцы с Нибиру, которые жили в этой местности задолго до рождения египетской цивилизации. Таким образом, сооружению не 5 тыс лет, а целых 12 тыс.

Конспиролог уверяет, что в то время "Звезда смерти" приблизилась к Земле, аннунаки же изгнали своих лидеров на нашу планету. Потерявшие дом инопланетяне и обосновались на территории древнего Египта и Междуречья. Уфолог в своем блоге уверяет, что многочисленные раскопки тому доказательство. Вероятно, они были предками египетских царей.

Как пишет портал "Версия.инфо", император Древнего Египта Рамсес VI был пришельцем. В его гробнице на фресках изображены Земля и Солнце, за которым спряталась еще одна планета – Нибиру. Впрочем, ученые не подтверждают теории о том, что пришельцы существуют.