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Раскрыта тайна Большого сфинкса

Раскрыта тайна Большого сфинкса
Фото: pixabay.com
Скульптуру построили на 7 тыс лет раньше, чем считалось ранее

Российский уфолог сделал сенсационное открытие. По его словам, Большого сфинкса в Египте возвели пришельцы с Нибиру, которые жили в этой местности задолго до рождения египетской цивилизации. Таким образом, сооружению не 5 тыс лет, а целых 12 тыс.

Конспиролог уверяет, что в то время "Звезда смерти" приблизилась к Земле, аннунаки же изгнали своих лидеров на нашу планету. Потерявшие дом инопланетяне и обосновались на территории древнего Египта и Междуречья. Уфолог в своем блоге уверяет, что многочисленные раскопки тому доказательство. Вероятно, они были предками египетских царей. 

Как пишет портал "Версия.инфо", император Древнего Египта Рамсес VI был пришельцем. В его гробнице на фресках изображены Земля и Солнце, за которым спряталась еще одна планета – Нибиру. Впрочем, ученые не подтверждают теории о том, что пришельцы существуют. 

Полина ИВАНОВА
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