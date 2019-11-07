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Названы причины скорого конца света

Война и насекомые: названы причины скорого конца света
Фото: pixabay.com
Человечеству грозит неминуемая гибель

Несколько лет подряд жителей Земли предупреждают о надвигающемся апокалипсисе. И, хотя ни одно из таких пророчеств не сбылось, причины для опасения все же есть – конец света наступит, и очень скоро.

Ученые не раз говорили, что эти предсказания не имеют никакого отношения к действительности. И слова уфологов об уничтожении Земли планетой Х – Нибиру, звучащие уже лет семь, они также опровергли, напомнив, что "враждебное" небесное тело не раз приближалось, но пока ничего ужасного из-за этого не произошло. Специалисты призвали больше не распространять подобные сведения, ведь перед человечеством стоят реальные проблемы, пишет replyua.net.

Как недавно с помощью современных мощных телескопов выяснили исследователи, Земля действительно может столкнуться с астероидом. В космосе обнаружены десятки новых потенциальных опасных объектов. 

Другой настоящей угрозой для человечества является возможная ядерная война. ее может внезапно начать в ближайшие годы любая из стран, имеющей соответствующее оружие, отметили ученые.

Также привести к концу света способно глобальное потепление. Специалисты установили, что за последние несколько лет резко и заметно – примерно на 30% – сократилась популяция насекомых. А скоро они могут совсем исчезнуть, что приведет к разрыву важной биологической цепочки.

Недавно стала известна дата надвигающегося апокалипсиса и назван виновник уничтожения нашей планеты. Также сообщалось о загадочном объекте, способном погубить человечество.

Фоторепортаж
Конец света в фотографиях
AP © AP ©
AP © AP © AP ©
Полина ДОРОЖКИНА

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