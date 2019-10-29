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Конец света в декабре превратит в руины целые города

Конец света в декабре превратит в руины целые города
Фото: pixabay.com
Все живое на Земле исчезнет до наступления Нового года

Совсем скоро на мир обрушатся природные катаклизмы. Конец года, как и гибель всего живого на Земле, будет сопровождаться землетрясениями, цунами, извержениями вулканов. 

Именно катастрофы, которые разрушат целые города, станут предвестниками апокалипсиса, который наступит аккурат 21 декабря 2019 года, а не в августе 2012 года, как было принято считать раньше. Об этом говорят пророчества майя, расшифрованные ученым-конспирологом Дэвидом Монтейном. Его предшественники ошиблись с датой, пишет POLITEKA.  

Также издание напоминает о предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги. Она пообещала ядерную войну следующей осенью, после которой Северное полушарие зальют радиоактивные дожди. Правда, если конец света наступит до Нового года, то человечеству не страшны химические ожоги. 

Ксения АНДРЕЕВА
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