Названы все сценарии конца света

Европейские города уйдут под воду, в мире начнется страшный голод

Человечеству предрекают конец света практически каждый год, причем варианты апокалипсиса называют самые разнообразные.

Для начала XXI характерно огромное количество сценариев, большинство из которых было связано со страхом круглой даты. Например, компьютерный бунт, или "проблема 2000-го года", когда 1 января 2000 года системы воспринимали новый год как 1900-й. Также были популярны предсказания французского астролога Нострадамуса, последователи которого ждали падения кометы в Атлантику и последующей за этим ядерной войны в сентябре 1999 года.

В 2008 году состоялся запуск Большого адронного коллайдера – крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц. Это вызвало немало предположений о скором конце жизни на планете по вине человека.

Самым "громким" концом света за последнее время можно считать 21 декабря 2012 года. Ожидали и глобальные катастрофы, и разрушительное гравитационное взаимодействие между Землей и черной дырой, и столкновение с загадочной планетой Нибиру. Влияние даты на массовую культуру оказалось огромным – она обыгрывалась во многих телесериалах, книгах и компьютерных играх.

Следующий конец света ожидается в 2020 году, сообщает "TUT.BY". Многие города Европы, судя по предсказанию, уйдут под воду из-за роста уровня Мирового океана, а в мире из-за ядерных конфликтов ожидаются засухи, вызывающие голод и беспорядки.