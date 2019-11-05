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Конец света наступит внезапно: Земля погибнет от холода

Конец света наступит внезапно: Земля погибнет от холода
Фото: pixabay.com
Температура на Земном шаре понизится из-за углекислого газа

Ученые, исследующие льды Антарктиды, заявили, что нашей планете грозит не глобальное потепление, а новый цикл похолодания. 

В статье, опубликованной в Nature Geoscience, специалисты из Университета Чикаго подчеркнули, что объем морского льда в Антарктике увеличивается, и что новый ледниковый период не за горами.

Исследователи напоминают, что за время своего существования Земля пережила несколько глобальных похолоданий, и сейчас подходит к концу кратковременное планетарное потепление.

Какова точная причина очередного ледникового периода, неизвестно. Геофизики считают, что глобальные изменения климата могли начаться около 12 тыс. лет назад. Тогда на территорию Гренландии упал гигантский астероид – эта космическая катастрофа могла изменить орбиту Земли и в дальнейшем вызвать похолодание. 

По мнению ученых, антарктический лед не дает углекислому газу проникнуть из океана в атмосферу, что приводит к дальнейшему остыванию нашей планеты. При этом во вторник, 5 ноября, в Москве столбики термометров поднимутся до +14 °C. Эта температура превышает климатическую норму на 8-9 °C, и является рекордной за последние 140 лет метеонаблюдений.

Валентина МАЙОРОВА
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