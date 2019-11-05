Установилась рекордная за последние 140 лет температура

Сегодня, 5 ноября, в Москве ожидается дождливая и ветреная погода. Воздух прогреется до + 14°C. В ночь на среду температура опустится до + 9°C.

Такое аномальное потепление для ноября может стать рекордным за последние 140 лет – температура превышает климатическую норму на 8 – 9 градусов.

Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр. В столичном регионе ожидается южный и юго-западный ветер, с порывами до 18 м/с, пишет RT. В связи с этим до утра среды объявлен жёлтый уровень опасности, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в течение ноября температура на европейской территории России и в Западной Сибири будет на уровне нормы, лишь на Дальнем Востоке – выше обычных показателей. Синоптики также пообещали россиянам "розовую зиму" с температурой выше или около нормы.

