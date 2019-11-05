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Зима отменяется: синоптики рассекретили "план" декабря

Зима отменяется: синоптики рассекретили
Фото: pixabay.com
Снег и мороз могут нагрянуть внезапно. Однако пока их появление откладывается на неопределенный срок

Грядущая зима не запомнится россиянам лютыми морозами. Холоднее обычного будет лишь на Дальнем Востоке в декабре, предупредил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

У жителей большинства регионов следующий месяц оставит самые теплые воспоминания в прямом смысле слова, передает "Российская газета". Также россиян ожидает стандартный январь, отметил синоптик. Сюрпризы грозят лишь Якутии.

А вот февраля стоит бояться центру и северо-западу России. Последний зимний месяц будет прохладнее, чем все привыкли, передает "ФедералПресс".  

Осадки же спрогнозировать не так-то просто, добавил специалист. Однако в ближайшее время снега быть не должно, уверил он с небольшой оговоркой. 

"Снег, как всегда, выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня", – отшутился Вильфанд в беседе с телеканалом "360".   

Ситуация за окном напомнит сентябрьскую – будет тепло и сыро. Завтра, 6 ноября, "день будет гораздо более дождливый, чем сегодня". В среду данная тенденция сохранится, но подует сильный ветер. Погода начнет портиться с четверга, 8 ноября. Тогда температура составит +5…+8° С. Однако уже в воскресенье она поднимется до +11° С.

Жителям Северной столицы повезло меньше. Там уже сегодня, 5 ноября, синоптики прогнозировали мокрый снег, температуру +1...-1° С и штормовой ветер, пишет FlashNord.

Ксения АНДРЕЕВА
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