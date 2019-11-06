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Аномально теплая погода вернется в Москву на выходных

Аномально теплая погода вернется в Москву на выходных
Фото: www.globallookpress.com
Температура снова превысит климатическую норму

Конец недели обещает быть жарким – в воскресенье, 10 ноября, температура воздуха достигнет +11 °С. Это превышает климатическую норму на 6–7 градусов.

В субботу на фоне высокого давления ожидается "очередное изменение циркуляции", поэтому москвичей порадует теплая облачная погода без осадков.

"Такой же температурный фон и в первый рабочий день",

рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг, 7 ноября, ожидается до +8 °С днем, пройдут небольшие дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра. Однако уже предстоящей ночью выпадет пятая часть месячной нормы осадков, передает Национальная Служба Новостей. 8 ноября будет также пасмурно, воздух прогреется до +7 °С, пишет "Вечерняя Москва".

Карина СИРАЗОВА

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