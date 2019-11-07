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Погодный кошмар: в Москву опять идет холод

Погодный кошмар: в Москву опять идет холод
Фото: www.globallookpress.com
В субботу температура опустится до - 1°С

Несмотря на непривычно теплую для ноября погоду, синоптики предупредили: уже завтра москвичей ждет значительное похолодание. Пока температура держится выше климатической нормы, идут дожди и дует сильный ветер.

"К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится",

рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете". Самым холодным днем с 7 по 11 ноября в столице будет суббота, 9 ноября. Ночью ожидается от – 1°С до + 4°С и до + 8°С днем. Дальше температура снова начнет повышаться.

Синоптик отметила, что соответствующая климату среднесуточная температура в середине ноября должна быть отрицательной. Однако пока такого не предвидится.

Сегодня, 7 ноября, в Москве воздух прогреется днем до + 8°С, возможны небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра. Порывы западного ветра достигнут 10 м/с, атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Карина СИРАЗОВА

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