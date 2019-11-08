Рекордные температурные аномалии ожидаются в январе и феврале

Предстоящая зима принесет в столицу многочисленные туманы и ледяные дожди. Погода будет сильно меняться. Синоптики сообщили о "мощном тренде на сильнейшие оттепели".

Характерные для Москвы снег и морозы тоже ожидаются, но кратковременные. Снег быстро растает, превратится в лужи и гололед. Январь и февраль будут связаны с "невероятными аномалиями температуры".

"Превышение на 5-6 градусов – что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню",

– рассказал "МК" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что составленные климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета, что указывает на погодные аномалии.

Синоптик добавил, что климатическая зима должна была наступить 10 ноября, однако она откладывается: никаких переходов на минусовые температуры в ближайшее время не случится.

Ранее специалисты пообещали москвичам "розовую зиму", а также сообщили, что снег и морозы нагрянут внезапно и спрогнозировать заранее это крайне трудно. Самым холодным днем на этой неделе будет суббота, 9 ноября. Ночью в Москве ожидается от –1 °С до +4 °С и до +8 °С днем.