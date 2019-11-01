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Россиянам пообещали необычную зиму

Россиянам пообещали необычную зиму
Фото: www.globallookpress.com
Западную Сибирь засыплет снегом

Научный руководитель метеорологической службы Роман Вильфанд рассказал, что россиян на этот раз ждет "розовая зима". Во многих частях страны температура будет выше или около нормы.

Сезон же назвали так, потому что на прогностических картах участки тех частей России, где ожидается нормальная и аномальная погода, закрашены именно розовым цветом.

Специалист также отметил, что осадки зимой 2019–2020 года будут в пределах нормы, кроме юга европейской части страны. Там снега будет мало. А вот в Западной Сибири и на Таймыре осадков выпадет много, передает "Интерфакс". 

Ранее стало известно, когда именно в Россию придет зима. Морозы ждут россиян лишь в конце ноября. 

Полина ИВАНОВА
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