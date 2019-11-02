Зима придет в столицу во второй половине месяца

Центральную Россию накроет мощный поток субтропического тепла, начиная с 4 ноября. Температура из-за такой аномалии в течение следующей недели ночью составит от +3°C до 8°C, днем воздух будет прогреваться до +13°C.

Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец телеканалу "Звезда". По словам специалиста, это крайне высокие показатели для ноября. Снег растает, будут идти дожди. Пик тепла придется на вторник, 5 ноября.

Ожидается, что в течение ноября температура на европейской территории России и в Западной Сибири будет на уровне нормы, лишь на Дальнем Востоке – выше обычных показателей.

Ранее "Утро" рассказывало, что россиян ждет "розовая зима".