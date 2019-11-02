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Центральную Россию накроет мощный поток субтропического тепла, начиная с 4 ноября. Температура из-за такой аномалии в течение следующей недели ночью составит от +3°C до 8°C, днем воздух будет прогреваться до +13°C.
Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец телеканалу "Звезда". По словам специалиста, это крайне высокие показатели для ноября. Снег растает, будут идти дожди. Пик тепла придется на вторник, 5 ноября.
Ожидается, что в течение ноября температура на европейской территории России и в Западной Сибири будет на уровне нормы, лишь на Дальнем Востоке – выше обычных показателей.
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