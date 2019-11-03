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Холод и дожди со снегом отступят. На смену ненастью, по прогнозам синоптиков, придет аномальное тепло. Однако радоваться рано, предупреждают медики. Часть россиян не сможет насладиться погожими деньками из-за плохого самочувствия.
Недомогания могут почувствовать пенсионеры, а также те, кто страдает от гипертонии и хронических заболеваний. Неприятные последствия для здоровья несет атмосферное давление, которое меняется вместе с погодой, отмечает врач-терапевт Виктор Лишин.
"…первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, — общее недомогание. Дальше, в зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении",
– рассказал медик в беседе с "Вечерней Москвой".
В такие дни всем, кто находится в группе риска, следует внимательнее следить за своим здоровьем. Высыпаться, больше гулять и заниматься спортом, пить побольше воды и меньше нервничать.
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