По-настоящему похолодает только в конце месяца

Москвичам не стоит ожидать зимней погоды в ближайшее время – морозы установятся только в конце ноября.

Специалисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье – период между осенью и зимой, который длится с середины октября до 15 – 20 декабря.

"Климатическая зима наступит только после этого периода",

– сообщил "Известиям" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Между тем, выделяемый синоптиками шестой сезон – предлетье – длится с середины марта до середины мая.

Сегодня, 1 ноября, в Москве ожидается от 0 до + 2 °С, сообщает Гидрометцентр. Местами образуется гололедица, а также пройдут умеренные осадки. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с.