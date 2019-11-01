Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зима придет не скоро: названы шесть времен года

Зима придет не скоро: названы шесть времен года
Фото: www.globallookpress.com
По-настоящему похолодает только в конце месяца

Москвичам не стоит ожидать зимней погоды в ближайшее время – морозы установятся только в конце ноября.

Специалисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье – период между осенью и зимой, который длится с середины октября до 15 – 20 декабря.

"Климатическая зима наступит только после этого периода",

сообщил "Известиям" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Между тем, выделяемый синоптиками шестой сезон – предлетье – длится с середины марта до середины мая.

Сегодня, 1 ноября, в Москве ожидается от 0 до + 2 °С, сообщает Гидрометцентр. Местами образуется гололедица, а также пройдут умеренные осадки. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей