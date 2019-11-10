Аномальное тепло придет в столицу уже 10 ноября

Сегодня столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 10 градусов.

Климатическая зима должна была наступить уже в это в воскресенье. Однако москвичам в этом году повезло – ее приход откладывается. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура в столице 10 ноября превысит норму на 9-10 градусов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Метеоролог отметил, что зима в Москву придет в лучшем случае в конце ноября.

Ранее синоптики рассказали, что зимние месяцы будут аномально теплыми.