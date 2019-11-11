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По-майски теплая погода придет в Россию в середине ноября

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
В понедельник в Москве пройдет дождь

В начале недели температура в европейской части России будет соответствовать майским значениям. В понедельник ожидается около +10 °С днем.

"В ноябре погода будет разнообразная: сначала очень теплая",

рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что уже во вторник начнет холодать, и в ночь на среду температура составит около 0 °С. Однако в целом в течение недели днем воздух будет прогреваться до + 7 °С.

Сегодня, 11 ноября, в Москве ожидается облачная погода и температура до +11 °С. Временами возможен небольшой дождь, передает сайт Гидрометцентра. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что климатическая зима должна была наступить уже в это в воскресенье, 10 ноября, однако ее приход откладывается. Температура в столице превысила норму на 9–10 градусов.

Карина СИРАЗОВА

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