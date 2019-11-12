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Первые заморозки: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 12 ноября

Москвичам не стоит ждать осадков

В столице 12 ноября воздух прогреется до +7 °C. Погода будет облачной с прояснениями.

Ночью температура воздуха опустится до -1 °C, передает сайт Гидрометцентра. Атмосферное давление ожидается на уровне 752 миллиметров ртутного столба. Как пишет газета "Вечерняя Москва", ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. 

Полина ИВАНОВА

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