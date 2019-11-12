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С девяти вечера вторника до девяти утра среды жителей столицы и региона ждут туманы и резкое повышение атмосферного давления. Синоптики предупреждают о "желтом" уровне погодной опасности.
В ночь на среду в Подмосковье температура опустится до минус одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра. При этом атмосферное давление достигнет отметки в 758 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте "Подмосковье сегодня".
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