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Скачки давления и туман: теплые дни омрачились для москвичей

Уровень погодной опасности повысили до "желтого"

С девяти вечера вторника до девяти утра среды жителей столицы и региона ждут туманы и резкое повышение атмосферного давления. Синоптики предупреждают о "желтом" уровне погодной опасности.

В ночь на среду в Подмосковье температура опустится до минус одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра. При этом атмосферное давление достигнет отметки в 758 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте "Подмосковье сегодня".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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