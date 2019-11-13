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Погода в Санкт-Петербурге временно наладилась. Температура воздуха поднимется до +9 °C – этот показатель выше среднего.
Потепление в Санкт-Петербурге и Ленинградской области связано циклоном, который принес атлантическое тепло.
"Сегодня Петербург окажется в теплом секторе циклона, с характерной для него облачной и ветреной погодой", – написал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Левус в Facebook.
Как пишет Flashnord, местами ожидается небольшой дождь, скорость ветра будет достигать 10 м/c.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем