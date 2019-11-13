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Внезапно: перед аномальными морозами в Россию пришло бабье лето

Внезапно: перед аномальными морозами в Россию пришло бабье лето
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Аномальная для ноября жара установилась на этой неделе

Россиянам выпал шанс насладиться последними погожими деньками перед наступлением настоящей зимы.

В Центральной России – аномальное потепление. Причиной нетипичной погоды – столбики термометров достигают отметки 5-7 градусов, стал субтропический антициклон. Тепло продержится до середины следующей рабочей недели, говорится на сайте "Метеовести". Осадки маловероятны, уточняет "Подмосковье сегодня".

Как сообщалось ранее, после зимнего бабьего лета россиян ждет резкое похолодание. Температура упадет ниже нормы на четыре градуса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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