Предпоследний месяц года подарит москвичам солнце

Ноябрь не зря считается самым хмурым месяцем года – пасмурная погода типична для последних дней осени. Однако в этом году москвичей ждет приятный сюрприз, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Штилевая погода и много солнышка. Облачная погода с воскресенья, но, на самом деле, солнышко обязательно будет проглядываться", –

приводит ТАСС прогноз синоптика.

Вильфанд напомнил, что ясная погода в ноябре очень важна, ведь исследования показывают, что долгое отсутствие солнца может вызвать у человека депрессию, отмечает "Федерал Пресс".

В ближайшие дни температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщает "МИР 24". В столице 15 ноября ожидается +4+6°С, в субботу, 16 ноября будет +3+5°С, в воскресенье потеплеет до +5+7°С. Сухая погода продолжится до конца ноября, отмечает телеканал "Царьград".