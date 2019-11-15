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Депрессивный ноябрь преподнесет сюрприз: синоптики дали прогноз погоды

Депрессивный ноябрь преподнесет сюрприз: синоптики дали прогноз погоды
Фото: www.globallookpress.com
Предпоследний месяц года подарит москвичам солнце

Ноябрь не зря считается самым хмурым месяцем года – пасмурная погода типична для последних дней осени. Однако в этом году москвичей ждет приятный сюрприз, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

"Штилевая погода и много солнышка. Облачная погода с воскресенья, но, на самом деле, солнышко обязательно будет проглядываться", –

приводит ТАСС прогноз синоптика. 

Вильфанд напомнил, что ясная погода в ноябре очень важна, ведь  исследования показывают, что долгое отсутствие солнца может вызвать у человека депрессию, отмечает "Федерал Пресс".

В ближайшие дни температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщает "МИР 24". В столице 15 ноября ожидается +4+6°С, в субботу, 16 ноября будет +3+5°С, в воскресенье потеплеет до +5+7°С. Сухая погода продолжится до конца ноября, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА

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