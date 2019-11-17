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Осталось несколько дней: в Москву придет настоящая зима

Осталось несколько дней: в Москву придет настоящая зима
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Синоптики дали прогноз на неделю

Радоваться аномальному теплу жителям столицы осталось недолго. Климатическая зима придет в Москву уже к концу следующей рабочей недели, 21 ноября. На смену несвойственным ноябрю температурам придут морозы.

До четверга столбики термометров днем будут "в плюсе". А уже 21-го температура упадет до нуля в дневное время, а ночью и вовсе будет до минус семи градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В пятницу днем синоптики обещают от нуля до минус 5.

"В субботу, воскресенье ночные температуры – от минус 5 до минус 10 и днем ноль – минус 5, что даже на 2 градуса будет ниже нормы. То есть в четверг мы возвращаемся к климатической норме, а в пятницу, субботу и воскресенье уже даже на 1-2 градуса будет холоднее, чем положено",

сообщил Тишковец.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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