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Синоптики предупредили жителей столицы о резком скачке атмосферного давления.
Грядущее похолодание, которое придет в Москву уже на следующей неделе, назвали причиной его повышения.
"…давление будет очень высоким, необычно высоким. Давление, высокое и сейчас, повысится ещё на 10-12 гектопаскалей (7,5-9 мм ртутного столба. Прим.ред.)",
– сообщил Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.
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