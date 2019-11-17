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Из-за морозов Москву ждет "необычно высокое" давление

Из-за морозов Москву ждет "необычно высокое" давление
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим здоровьем

Синоптики предупредили жителей столицы о резком скачке атмосферного давления.

Грядущее похолодание, которое придет в Москву уже на следующей неделе, назвали причиной его повышения.

"…давление будет очень высоким, необычно высоким. Давление, высокое и сейчас, повысится ещё на 10-12 гектопаскалей (7,5-9 мм ртутного столба. Прим.ред.)",

 – сообщил Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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