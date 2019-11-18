Десятки авиарейсов отменили из-за непогоды

Почти полторы месячные нормы осадков выпало во Владивостоке за ночь и утро 18 ноября. В городе идет сильный снег, который часто сменяется дождем и штормовым ветром из-за нестабильной температуры.

Из-за снежного циклона, обрушившегося на Приморский край, на дорогах образовались десятибалльные пробки. По словам автомобилистов, дорожное покрытие превратилось в ледяную корку, сообщает "Восток-Медиа". Многие авиарейсы отменены. В течение дня гололедица сохранится, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Прибытие самолетов в аэропорт Благовещенска также приостановлено из-за непогоды. В ночь на понедельник в Амурской области начался снегопад, снизилась видимость, передает ТАСС. На улицах Благовещенска работает более 30 единиц снегоуборочной техники.

В Москве же, по заверениям синоптиков, снега не будет до конца ноября. Сегодня, 18 ноября, ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит до +7°C, сообщается на сайте Гидрометцентра. Порывы ветра достигнут 7 м/с, атмосферное давление будет находитьcя на отметке 758 мм.

Ранее синоптики сообщили, что климатическая зима придет в Москву уже к концу следующей рабочей недели, 21 ноября. На смену несвойственным ноябрю температурам придут морозы.