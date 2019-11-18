Температура в некоторых регионах опустится ниже нормы

В центре европейской России сухая и теплая для второй половины ноября погода еще сохранится. А вот на некоторые регионы аномальные холода обрушатся уже к середине недели. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Из-за холодных антициклонов даже на юге Архангельской области неделя начнется со снежной погоды, а уже к середине температура по ночам опустится до – 21°C – это ниже нормы на 7 градусов. Сейчас на Урале, в Башкирии, на юге Пермского края и в Свердловской области идет сильный снег, а далее установится аномально холодная погода – по ночам до – 29°C и до – 21°C днем, рассказала Паршина "Российской газете".

На юге Западной Сибири в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры, а затем снова похолодает до – 27°C ночью. В Москве похолодание начнется только с середины недели. Дневная температура будет составлять около нуля, а ночью опустится до – 8°C, передает "Царьград".

Сегодня во Владивостоке выпало почти полторы месячные нормы осадков – сильный снег часто сменялся дождем и штормовым ветром из-за нестабильной температуры. На дорогах образовались десятибалльные пробки, многие авиарейсы были отменены.