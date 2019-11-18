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Как на Марсе: москвичей напугали суровой погодой

Как на Марсе: в Москву идет суровая погода
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Минусовая температура за окном будет сопровождаться пыльными бурями

На столицу в середине недели обрушится непогода, предупредили синоптики. Столбик термометра резко упадет вниз.

Однако осадков ждать не стоит. Москвичам и жителям Подмосковья предстоит суровое испытание сухим воздухом с жуткими холодами, в точности как на Марсе, о существовании жизни на котором идут жаркие споры, отметил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.  

"Наступают морозы, без снега – голая земля и повышенное содержание пыли. Это похоже на марсианский пейзаж: ясное голубое небо, пыльная земля и отсутствие снега", – цитирует метеоролога "Подмосковье сегодня"

Ранее синоптики объявили об аномальном похолодании в России, напоминает "URA.RU". Оно начнет подступать с ближайшей среды, 20 ноября, и продлится порядка пяти дней, уточняет "МИР24". В светлое время суток за окном будет -5...-7° С, ночью – до -10° С.  

Ксения АНДРЕЕВА

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