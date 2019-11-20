Снег в Москве выпадет не раньше конца месяца

В декабре средняя температура в северной половине европейской России будет выше нормы. Об этом рассказали синоптики.

Снег в Московском регионе ожидается не ранее начала декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно, рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. А вот в Якутии эта зима может стать холоднее предыдущих.

Однако специалист уточнил, что это лишь предварительный прогноз. Точная информация о погоде в декабре появится в конце ноября.

Сегодня, 20 ноября, в Москве ожидается облачная погода с осадками. Местами возможно образование гололеда. Температура воздуха днем опустится до -1°C, сообщается на сайте Гидрометцентра. Порывы ветра достигнут 11 м/с, атмосферное давление будет находитьcя на отметке 767 мм.

