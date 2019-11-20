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На выходных в Москву придет настоящая зима

На выходных в Москву придет настоящая зима
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Синоптики прогнозируют "белоснежную погоду"

Настоящая зима придет в эти выходные в Москву, предупредили синоптики. В столичном регионе прогнозируют "белоснежную погоду", поведала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Температурный режим на вторую половину недели и на выходные у нас прогнозируется на 2-3 градуса ниже средних многолетних значений", – цитирует специалиста РИА "Новости".

Днем, по ее словам, температура за окном составит около +3° С. В конце недели антициклон, принесший жуткий холод с Карского моря, из-за которого местами обещают до -12° С, будет постепенно терять силу. При этом, отметила метеоролог, небо затянут облака и снизится атмосферное давление, хотя и останется довольно-таки высоким до воскресенья.

Между тем завтра, 21 ноября, оно достигнет критических значений и составит 772 мм рт ст, напоминает "СвободнаяПресса"

Повышалось в течение дня давление и в Северной столице, передает FlashNord. Цифры же на столбике термометра в среду, 20 ноября, показывали +3...+5° С.

Ранее "Утро" писало о том, что в декабре ожидается не свойственная зиме погода. 

Ксения АНДРЕЕВА

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