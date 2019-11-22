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Погружение в шахту: аномальное давление грозит мигренями

Погружение в шахту: аномальное давление грозит мигренями
Фото: www.globallookpress.com
Показатели барометров в столице зашкаливают

Уже третий день атмосферное давление в Москве буквально рекордное. На табло, помещенном на Ленинском проспекте, рано утром стояла цифра 775 мм ртутного столба, в других районах города было чуть ниже – 771 мм ртутного столба. Но и такое отражается на здоровье метеозависимых людей, и не только.

"Это значительно выше нормы и вот самое высокое с начала этого века. По словам специалистов, оно еще может увеличиться. Такое давление сравнимо с погружением в шахту глубиной 300 метров", – передает РЕН ТВ. Как сообщила телеведущая, резкий скачок давления "произошел из-за антициклона, который приблизился с востока.

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями – при гипертонии, атеросклерозе сосудов, перенесенных сосудистых нарушениях головного мозга, инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, вегето-сосудистой астении и других – такое высокое атмосферное давление может вызывать ухудшение самочувствия. Могут участиться приступы бронхоспазма, мигрени.

Чтобы облегчить состояние нужно успокоиться и постараться снизить физические и умственные нагрузки. Также можно принять успокаивающие и седативные препараты растительного происхождения,постоянно контролировать артериальное давление, снимать головные боли и боли в области сердца лекарственными средствами, которые рекомендуют врачи. 

Ранее москвичей предупреждали, что на этой неделе будет аномально высокое атмосферное давление – более чем на 20 единиц выше нормы. До этого  высокое давление было в Москве было зафиксировано 30 ноября 2002 года. 

Полина ДОРОЖКИНА

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