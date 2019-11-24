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Ледяной дождь и туман: конец ноября испытает москвичей на прочность

Ледяной дождь и туман: конец ноября испытает москвичей на прочность
Фото: www.globallookpress.com
Холодная погода сохранится до вторника, 26 ноября

На следующей неделе погода в Москве будет не самой приятной – в четверг на столицу обрушится ледяной дождь. В результате на дорогах и тротуарах будет опасно и скользко.

О погоде на конец ноября рассказал РИА Новостям ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до 26 ноября будет холодно – до -5°C днем и до -11°C ночью.

"В среду небо затянут облака, местами может сыпать небольшой снег, но снежный покров навряд ли образуется", – отметил Тишковец, подчеркнув, что температура воздуха повысится до -2°C.

В четверг же, 28 ноября, в Москву придет теплый атмосферный фронт, а вместе с ним ледяной дождь. Начиная с пятницы, в столицу пойдет оттепель, что приведет к туманам, добавил Тишковец РИА Новостям. 

Полина ИВАНОВА

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