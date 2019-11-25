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"Атмосферная впадина": москвичей ожидают резкие скачки давления

"Атмосферная впадина": москвичей ожидают резкие скачки давления
Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха также будет непостоянной

Атмосферное давление резко упадет во второй половине недели и окажется значительно ниже нормы. Об этом сообщили синоптики.

В течение прошлой недели отметки барометров достигали экстремально высоких показателей. Специалисты назвали это "климатическим зубом" из-за того, что на графиках скачки давления напоминали большой клык. В середине этой недели оно придет в норму – 748 мм ртутного столба.

Однако уже ко второй половине недели давление резко понизится. К 29 ноября – до 732 мм ртутного столба, это на 15 единиц ниже нормы, и будет напоминать "атмосферную впадину", рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина "Российской газете". В это время врачи рекомендуют внимательнее относиться к здоровью, особенно метеозависимым и страдающих хроническими заболеваниями людям, передает "Царьград".

Температура воздуха также окажется неустойчивой – первая половина недели в центральных областях России будет довольно холодной. В Москве в понедельник днем ожидается до -5°C без осадков, сообщает Гидрометцентр. Порывы южного ветра достигнут 7 м/с, атмосферное давление будет находитьcя на отметке 759 мм.

Ранее синоптики рассказали, что в четверг на столицу обрушится ледяной дождь, поэтому на дорогах и тротуарах будет опасно и скользко. В пятницу в Москву придет оттепель.

Карина СИРАЗОВА

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