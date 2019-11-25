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Температурные аномалии: синоптики дали прогноз погоды на декабрь 2019

Температурные аномалии: синоптики дали прогноз погоды на декабрь
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Из-за перехода погоды из тепла в холод ожидается много осадков

Весь декабрь в России будут наблюдаться аномалии. На севере европейской части температура воздуха будет теплее нормы, а вот в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, ожидается сильное похолодание.

На юге страны температура будет в пределах нормы, сообщили РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".

Подобные погодные аномалии будут наблюдаться весь месяц. В Москве погода будет теплой из-за циклонов. Но из-за перепада температур во всей европейской части страны ожидается обилие осадков.

Синоптики предполагают, что к Новому году сугробы будут по всей стране.

Дарья ПЕТРОВА

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