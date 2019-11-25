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Весь декабрь в России будут наблюдаться аномалии. На севере европейской части температура воздуха будет теплее нормы, а вот в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, ожидается сильное похолодание.
На юге страны температура будет в пределах нормы, сообщили РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".
Подобные погодные аномалии будут наблюдаться весь месяц. В Москве погода будет теплой из-за циклонов. Но из-за перепада температур во всей европейской части страны ожидается обилие осадков.
Синоптики предполагают, что к Новому году сугробы будут по всей стране.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем